〈陸股盤後〉 市場不甩美國把騰訊、寧德時代列入黑名單 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-07 16:30

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滬指周二收盤漲 0.71% 報 3,229.64 點，深證成指漲 1.14% 報 9,998.76 點，創業板指漲 0.7% 報 2,028.36 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0894 兆元。

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半導體類股大幅走高，家居、建築、汽車、有色、家電等族群上揚，醫藥、煤炭類股下跌。

針對美國國防部將騰訊列入「1260H 條款名單」，騰訊在聲明中表示：「騰訊被列入這份名單，顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

此次一同被列入「1260H 條款名單」的寧德時代，也回應「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

寧德時代周二稱，從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的決定，實屬錯誤。該清單並不限制公司與美國國防部以外其他主體展開合作，對公司業務基本沒有影響。

寧德時代說，後續會積極與美國國防部溝通，採取必要法律行動，維護股東權益。

美國國防部周一宣布，已將騰訊和寧德時代列入與中國軍方合作的黑名單。據《路透》報導，這份名單還包括記憶體晶片製造商長鑫存儲、上海移遠通信、無人機製造商道通科技。

這份每年更新的中國軍事企業名單，是依據「2021 財年國防授權法案」第 1260H 條正式授權為「1260H 條款名單」，有 134 家中國公司在名單上。

在美中關係緊張之際，這份最新名單是華府近年來採取的眾多行動之一，旨在強調和限制構成國安風險的中國公司，去年美國國會議員一直敦促國防部將一些中國公司列入黑名單。

中國外交部發言人郭嘉昆周二表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高品質發展。