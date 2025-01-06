打造亞洲那斯達克！創新板2.0上路 逾10家企業有興趣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 16:17

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創新板 2.0 今 (6) 日起正式上路，全面取消合格投資人制度，交易制度幾近一般板，據了解，有 10 多家創新企業表達高度興趣，甚至願意放棄美股等國外市場 IPO，證交所董事長林修銘表示，全體上市公司的股價淨值比 (PBR) 已提升至 2.50、本益比達 21.36 倍，充分展現企業價值。

林修銘也向新創企業喊話，希望具未來成長性的數位雲端、人工智慧、機器人自動化、無人機、資訊安全、半導體智慧製造等新興產業公司提早進入資本市場，攜手具全球競爭力的核心產業共同挑戰亞洲盃。

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據統計，2024 年台股加權股價指數漲幅 28.47%，在全球主要證券市場僅次於 Nasdaq 之 28.64%，也是整個亞洲表現最佳的市場 (鄰近市場日本漲幅 19.22%、韓國跌幅 9.63%)，林修銘強調，台灣資本市場為亞洲首選。

2024 年底全體上市公司市值達到 73.9 兆元，全球排名第 12 名，全年度總成交值 99.81 兆元、日均成交值 4124.45 億元，挺進全球排名第 9 名，雙雙創下證交所歷史新高紀錄。

企業籌資方面更是蓬勃發展，2024 年 IPO 掛牌家數達 36 家，創下近十年新高紀錄，2024 年截至 11 月底股票籌資金額達 2142.4 億元，已高於去 (2023) 年全年度籌資金額 (1645.1 億元)，充分顯示台灣資本市場豐沛而活躍的能量。

創新板 2.0 上路，證交所表示，將會引入 7 位外部專家審查創新板上市公司創新性，提升創新含金量，把關上市企業品質及強化市場信任度。在交易方面，證交所也提出創新板造市獎勵機制，以及投資人簽署風險預告書抽獎活動，鼓勵證券商與投資人實際參與支持。

配套方面，證交所要求強化投資人溝通暨揭露未來營運規劃資訊，不僅因為這種定期的交流機制對投資人關係維護意義非凡，也希望創造雙向的對話機會，讓創新企業更瞭解投資者的需求與期望。有鑑於此，證交所將規劃辦理創新板專屬引資及法說會活動，並由子公司指數公司建構 IR 平台，陪著創新板上市公司一步步找到屬於自己的亮點。

創投公會理事長邱德成致詞時表示，自己已投資超過 500 家新創公司，台灣的新創事業如同面臨少子化危機，我們現在在收割數十年前上市的台積電及聯發科的成果，未來要如何向下一代的子孫交代，因此，創新板 2.0 就是很重要的一項措施，要壯大台灣的資本市場就要靠創新企業。