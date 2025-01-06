中國流感進入高發期 多地「流感神藥」需求激增 有藥店漲價至300元一盒

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-06 10:40

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近期中國流感高發，繼去年奧司他韋後，今年「流感神藥」瑪巴洛沙韋再度引發一股購藥熱潮。

據《藍鯨新聞》周日（5 日）報導，中國疾控中心最新數據顯示，目前流感病毒陽性率持續上升，南、北方流感病毒陽性率，99% 以上為 A 型 H1N1 流感亞型。

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2024 年 12 月 30 日，北京市疾控中心發布提示：本市正處於流感高發期，病毒以 A 型 H1N1 流感為主。目前流行毒株與疫苗株高度匹配，春節將至，民眾應及時接種流感疫苗，外出旅行做好防護措施。

2024 年 12 月 31 日，上海市疾控中心發布提示：目前本市流感病毒活動強度明顯增強，已進入高發期，但流行強度處於歷年一般水準。

此外，河南、遼寧、江蘇等多地疾控接連發文，稱流感病例數出現快速上升趨勢，提醒民眾要做好個人防護，防範呼吸道、腸道傳染病等。

A 型流感，簡稱「A 流」，是由 A 型流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。流感病毒分為 A、B、C、C 4 型，以 A 型流感的傳染性最強、最容易發生變異，幾乎每次流感大流行都是由 A 型流感病毒引起。

北京兒童醫院主任醫師王荃表示，目前兒童呼吸道感染仍以病毒和肺炎支原體為主，病毒以流感病毒為主。兒童流感以發熱為主要表現，可伴頭痛、肌痛、全身不適等，還會有咳嗽、咽痛、流涕等呼吸道症狀。

隨著流感感染人數增多，近期抗流感藥物銷量也持續增加。目前中國可用的流感抗病毒藥物主要有奧司他韋、阿比多爾、瑪巴洛沙韋、扎那米韋、帕拉米韋等。但相比其他藥物，近期瑪巴洛沙韋更受歡迎。

瑪巴洛沙韋又稱為「速福達」，通過抑制病毒基因轉錄所需特異性酶的活性，從根源抑制病毒複製，發揮抗流感病毒作用。從臨床來看，瑪巴洛沙韋是一次用藥，奧司他韋一般是 3-5 天用藥。

該藥品於 2021 年在中國獲批上市。2024 年 1 月，國家藥監局頒布上市藥物補充說明，5 歲以上孩子，如單純感染了 A 流、B 流，也可服用瑪巴洛沙韋，但不建議妊娠期和哺乳期媽媽使用。

眼下不少藥店的瑪巴洛沙韋庫存緊張，有藥店已經賣斷貨。

「速福達（瑪巴洛沙韋）今天已經確定賣光了，這幾天都沒有，你要的話，得到禮拜三才能到貨，到時候再來買吧。」多家連鎖藥房的工作人員說道。

線上方面，美團買藥數據顯示，近一周 A 流指數較一年前大幅上升 130%，相關藥品瑪巴洛沙韋搜索需求量也持續攀升。

價格方面，瑪巴洛沙韋獲批上市僅八個月就納入國家醫保藥品目錄。瑪巴洛沙韋在醫保談判前零售價為人民幣（下同）498 元 /（20 毫克 * 2 片 / 盒），醫保談判後醫保支付價為 222.36 元 / 盒，單片售價超過 100 元。

在阿里健康大藥房、京東健康等電商平台上，20mg*2 片規格的瑪巴洛沙韋，單盒價格為 230 元。線下藥店的價格普遍偏高，在 230~260 元之間，更有藥店定價高至 300 元。

值得注意的是，這並非瑪巴洛沙韋首次出現搶購。