盤中速報 - CTXC大漲25.96%，報0.3261美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-05 08:05
CTXC(CTXC)在過去 24 小時內漲幅超過25.96%，最新價格0.3261美元，總成交量達0.49億美元，總市值0.74億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：0.344美元，近 1 日最低價：0.2556美元，流通供給量：226,054,314。
CTXC幣英文全稱是Cortex，發行日期是2018-04-17，是真正實現去中心化的人工智慧自治系統，Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許使用者在平臺上釋出任務，提交AI DApps。使用者可以CTXC購買與AI相關的產品，如圖形卡、深度學習機以及雲端計算服務。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.74%
- 近 1 月：-59.41%
- 近 3 月：+65.45%
- 近 6 月：+104.59%
- 今年以來：+3.19%
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