盤中速報 - SAND大漲10.46%，報0.6455美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 16:05
SAND(SAND)在過去 24 小時內漲幅超過10.46%，最新價格0.6455美元，總成交量達0.83億美元，總市值15.73億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.6692美元，近 1 日最低價：0.5834美元，流通供給量：2,430,232,126。
The Sandbox由Pixowl於2011年推出，是一個基於區塊鏈的虛擬世界，允許用戶以遊戲形式創建，構建，購買和出售數字資產。 通過結合去中心化自治組織（DAO）和不可替代權杖（NFT）的力量，Sandbox為繁榮的遊戲社區創建了去中心化平臺。Sandbox平臺的主要任務是成功將區塊鏈技術引入主流遊戲。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.99%
- 近 1 月：-29.38%
- 近 3 月：+161.24%
- 近 6 月：+134.09%
- 今年以來：+14.81%
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