盤中速報 - Dogwifhat大漲10.14%，報2.15美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 16:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過10.14%，最新價格2.15美元，總成交量達1.11億美元，總市值21.57億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：2.22美元，近 1 日最低價：1.95美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.41%
- 近 1 月：-32.22%
- 近 3 月：-5.50%
- 近 6 月：+25.25%
- 今年以來：+16.52%
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