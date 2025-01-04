盤中速報 - FLOKI大漲9.53%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 08:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過9.53%，最新價格0美元，總成交量達0.62億美元，總市值19.37億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,597,384,614,206。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.71%
- 近 1 月：-17.90%
- 近 3 月：+43.59%
- 近 6 月：+13.36%
- 今年以來：+3.43%
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