鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.03億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,922.76美元，24小時漲跌幅+0.85%；以太幣(ETH)現報價格3,591.03美元，24小時漲跌幅+3.49%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.03億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.06億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.49億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅9.71%。
24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅17.9%；數位代幣(ICP)24小時跌幅14.9%；Ethena(ENA)24小時跌幅14.5%。
近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅18.5%；TROY(TROY)近一週漲幅18.4%；GMT(GMT)近一週漲幅16.1%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅43.7%；恆星幣(XLM)近一週跌幅28.2%；Ethena(ENA)近一週跌幅27.7%。
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