鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.03億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅9.71%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅17.9%；數位代幣(ICP)24小時跌幅14.9%；Ethena(ENA)24小時跌幅14.5%。

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