〈能源盤後〉需求前景增強 原油2025開局收高

鉅亨網編譯許家華 2025-01-03 05:37

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原油期貨 2025 年開局積極，市場期待全球最大的原油進口國中國將兌現進一步刺激成長的承諾，從而提高原油需求，因此周四 (2 日) 原油價格收高。

同時，美政府公佈原油供應量連續第六週下降，此點也激勵油價上漲，儘管數據也顯示石油產品供應量大幅增加。另外，天氣預測指出，美國許多地區面臨嚴寒，這對天然氣在內的能源市場提供了支持。

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能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.41 美元或 2%，收每桶 73.13 美元，為近月 WTI 原油自 10 月 14 日以來最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.29 美元或 1.7%，收每桶 75.93 美元。

2 月交割汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.05 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.35 美元。

2 月交割天然氣價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 3.66 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，周四油價收高，係因受「需求預期增加」的提振。美國能源資訊局 (EIA) 近日上調石油需求預測至接近一年中此時的最高紀錄。

Flynn 引述 EIA 的數據稱，10 月美國石油總需求較 9 月增加約 70 萬桶 / 日，達到 2101 萬桶 / 日，這是自 2019 年 8 月以來的最高水準，也是 10 月份的最高紀錄。

同時，中國國家主席習近平周二發表演說，稱中國經濟「總體平穩、穩中有進」，並展望 2025 年，承諾政府將實施更積極主動的宏觀經濟政策，並持續支持經濟發展。

XS.com 高級市場分析師 Antonio Di Giacomo 表示，「習近平主席承諾採取更積極的政策刺激經濟成長的聲明，令市場預期中國能源需求將提升。雖然最近的數據表明，中國製造業活動僅略有增長，但服務業和建築業等行業已開始顯示出復甦跡象，表明中國經濟正在逐步走強。」

價格期貨集團的 Flynn 表示，美國寒冷的天氣也起到了支撐作用，因為市場預期下周德州的寒潮可能會提振能源需求。AccuWeather 預測，美國氣溫將急劇」變冷，中西部、南部和東部將迎來一場冬季風暴，可能讓今年 1 月成為十多年來最冷的 1 月。

12 月原油價格攀升，使得 WTI 在 2024 年幾乎持平作收，而 Brent 原油價格則連續第二年下跌 3.1%。原油期貨市場周三因元旦假期而休市。

供應數據

由於前一日為元旦假日，EIA 較往常延後一日至周四發佈上周美國石油供應數據。

報告顯示，上周 (12/27 止) 美國商業原油庫存減少 120 萬桶，且為連續第六週下降。

《華爾街日報》調查顯示，分析師先前平均預期上周美國商業原油庫存減少 240 萬桶。此外，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存減少 140 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量大幅增加 770 萬桶，餾分油供應量增加 640 萬桶。

《華爾街日報》調查顯示，分析師先前平均預期上周汽油庫存減少 30 萬桶，餾分油供應增加 10 萬桶。

Flynn 表示，石油產品的「驚人增長」讓周四油價漲勢「有些猶豫」。他認為，上周石油產品庫存增加，很可能是由於年底核定稅額所造成，下周應會糾正回來。美國各州和縣於年底對儲存的原油供應進行稅額的核定。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，2024 年底美國石油產量略低於 1360 萬桶 / 日，但這是「暴風雨前的平靜，因為美國各地即將面臨嚴寒，恐引發問題。」