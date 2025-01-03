提振內需 中國對購買手機、平板等電子產品給予「以舊換新」補貼

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-03 14:10

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中國將擴大消費補貼範圍，涵蓋智慧型手機和其他電子產品，以在外部不利因素加劇之際促進國內支出。

中國國家發展改革委有關負責人周五 (3 日) 的新聞發布會上表示，目前適用於家用電器和汽車的全國「以舊換新」計畫，今年將擴大到包括手機、平板電腦和智慧手錶等個人設備。

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為了應對美國對中國出口產品徵收新關稅的影響，中國正努力鼓勵消費。美國對中國出口產品徵收的新關稅一直是增長的主要驅動力。 這是近十年來，中國最高領導人第二次將刺激消費和內需作為 2025 年的首要任務。

中國將實施一項全國性的以舊換新計畫，以促進智慧型手機和其他電子產品的銷售。這項計畫目前適用於家電和汽車，今年將擴大到個人設備，如手機、平板電腦和智慧手錶。計畫鼓勵企業升級設備，政府將大幅增加超長期特別國債的發行規模，為該計畫提供資金。

地方政府已經開始實施以舊換新計畫，而全國性計畫可能會更有效。

2024 年底，一些省份已經開始了自己的個人設備和手機以舊換新計畫。7 月，中央政府承諾撥出 3000 億元人民幣 (411 億美元) 的特別國債資金，用於支持這些補貼。包括地方政府的努力在內，這些激勵措施導致從 9 月開始汽車和家電銷售激增。

設備更新補貼也將擴大到農業設施等領域。國家發展和改革委員會副秘書長袁達表示，將很快發布該計畫擴大的具體方案。

中國曾在 2007 年底開始實施一項廣泛的消費刺激計畫，其中包括對手機購買進行補貼，以應對全球金融危機的影響。這項計畫針對農村居民，也涵蓋家電、電腦和汽車，於 2013 年結束。