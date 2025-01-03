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鉅亨速報

盤中速報 - 三地開發(1438)大漲7.18%，報58.2元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 09:14


三地開發(1438-TW)03日09:14股價上漲3.9元，報58.2元，漲幅7.18%，成交281張。

三地開發(1438-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售業務。紡織工業之產銷及其附屬事業暨投資金融與其他經濟事業。

近5日股價上漲0.18%，集中市場加權指數下跌1.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+339 張
  • 外資買賣超：+403 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-64 張
  • 融資增減：-676 張
  • 融券增減：-207 張

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集中市場加權指數23031.540.87%
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