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鉅亨速報

盤中速報 - TROY大漲31.51%，報0.007985美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 16:06


TROY(TROY)在過去 24 小時內漲幅超過31.51%，最新價格0.007985美元，總成交量達0.70億美元，總市值0.69億美元，目前市值排名第 185 名。

近 1 日最高價：0.008262美元，近 1 日最低價：0.006036美元，流通供給量：8,625,000,000。

交易 TROY 的最大交易所目前為 Binance, VCC Exchange, BHEX (BlueHelix Exchange), Gate.io, 與 Xtheta Global。Troy Trade是專門從事加密交易和資產管理的全球主要經紀商。 它為機構客戶和專業交易者提供加密經紀服務，其產品包括現貨和保證金交易，衍生產品，數據，託管，借貸以及一個賬戶中的股份。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+24.19%
  • 近 1 月：+62.45%
  • 近 3 月：+453.55%
  • 近 6 月：+299.04%
  • 今年以來：-0.01%

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