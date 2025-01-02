盤中速報 - Ethena大漲8.16%，報0.99美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 13:50
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.16%，最新價格0.99美元，總成交量達0.61億美元，總市值29.06億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.99美元，近 1 日最低價：0.89美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.79%
- 近 1 月：+14.54%
- 近 3 月：+199.88%
- 近 6 月：+86.98%
- 今年以來：+0.21%
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