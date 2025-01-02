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鉅亨速報

盤中速報 - 艾達幣大漲9.34%，報0.9333美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 16:06


艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過9.34%，最新價格0.9333美元，總成交量達1.94億美元，總市值326.87億美元，目前市值排名第 7 名。

近 1 日最高價：0.9555美元，近 1 日最低價：0.838美元，流通供給量：35,102,215,550。

Cardano以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.73%
  • 近 1 月：-22.83%
  • 近 3 月：+170.31%
  • 近 6 月：+121.73%
  • 今年以來：+0.60%

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