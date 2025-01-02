鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.69億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅13.6%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅19.4%；大零幣(ZEC)近一週漲幅15.9%；Liquity(LQTY)近一週漲幅14.7%。