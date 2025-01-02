盤中速報 - TROY大漲16.65%，報0.007089美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 08:05
TROY(TROY)在過去 24 小時內漲幅超過16.65%，最新價格0.007089美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.61億美元，目前市值排名第 191 名。
近 1 日最高價：0.007299美元，近 1 日最低價：0.006036美元，流通供給量：8,625,000,000。
交易 TROY 的最大交易所目前為 Binance, VCC Exchange, BHEX (BlueHelix Exchange), Gate.io, 與 Xtheta Global。Troy Trade是專門從事加密交易和資產管理的全球主要經紀商。 它為機構客戶和專業交易者提供加密經紀服務，其產品包括現貨和保證金交易，衍生產品，數據，託管，借貸以及一個賬戶中的股份。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.81%
- 近 1 月：+35.33%
- 近 3 月：+328.36%
- 近 6 月：+233.53%
- 今年以來：0.00%
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