全球第一！比亞迪去年新能源車銷量427.21萬輛再創高 2025年劍指500萬輛

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-02 11:05

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 在元旦 (1 日) 當晚公佈 2024 年銷量數據，累計銷量 427.21 萬輛，年增 41.26%，連兩年創新高並蟬聯全球電動車市場銷售王寶座。比亞迪上月新能源汽車銷量 51.48 萬輛，年增 50.95%，海外累計銷量亦達 40 萬 7688 輛，其中 12 月 5 萬 7154 輛，年增 58.34%。

2019 年，比亞迪全年銷量才 45 萬輛，只用了 5 年銷量增近十倍，這種銷量成長規模，也只有在中國才能實現，比亞迪也因此連續超越日產、本田，躋身全球第 7 大車廠。若只算新能源的話，比亞迪則是提前鎖定全球第一。

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比亞迪 2025 年目標將劍指 500 萬輛，雖幾乎篤定超越福特，但專家指出，比亞迪主銷車型仍以 20 萬人民幣以下的平價車為主，在中高端領域則至少完成兩大突破，一是方程豹品牌月銷量首破 1 萬。這也是比亞迪旗下第二個月銷量突破 1 萬輛的中高端品牌，前一個是騰勢。

比亞迪在中高端車款打不開局面已久，像豹 5 就因定價過高，月銷量最低時僅 1800 多輛。為打開局面，比亞迪使出殺手鐧，全系車型一次性降價 5 萬元，銷量才重回 5 千輛以上。

第二個突破是，仰望 U8 在百萬級豪車品牌站穩腳跟。它從 2023 年 9 月首發上市，月銷量高時有 1000 多輛，少也有 5、6 百輛。這已經是中國自主品牌在百萬級豪車市場，取得的最好成績。

然而，比亞迪也面臨不少的挑戰，同業競爭對手進步太快了，像比亞迪當家車款宋系列家族，就遭吉利星艦 7 的強力阻擊。星艦 7 以更智慧，更時尚的內飾，在 13 天內就完成交付破萬，是比亞迪宋家族上市以來面臨的最強對手。為提高競爭力，宋 Pro 也是連夜降價，把價格拉到了與星艦 7 一致的 9.98 萬人民幣起。

專家認為，比亞迪想完成 500 萬輛銷量目標，73 萬輛增額只有兩個管道能達成，不是從友商搶過來，便是加大出口量。

2023 年，比亞迪出口量約 24 萬輛，去年有望達 50 萬輛，增量約為 26 萬輛，今年出口量至少要增加 30 萬輛至 80 萬輛，國內增量就要完成 43 萬輛，平均每月增加 3.6 萬輛。

這一增量只能從友商嘴裡搶來，但不只是比亞迪在成長，吉利、奇瑞、理想、問界等車廠都是，結果就是合資車廠一步步退出市場。福特、馬自達、通用別克、通用雪佛蘭、日產、本田等合資品牌，在中國市佔率仍將進一步降低。