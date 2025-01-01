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鉅亨速報

盤中速報 - DAR大漲21.43%，報0.17953美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 00:05


DAR(DAR)在過去 24 小時內漲幅超過21.43%，最新價格0.17953美元，總成交量達0.63億美元，總市值1.12億美元，目前市值排名第 155 名。

近 1 日最高價：0.218美元，近 1 日最低價：0.14785美元，流通供給量：620,923,298。

Mines of Dalarnia是一款帶有程序生成關卡的動作冒險游戲。玩家通過挖掘和組合各種游戲內物品來提高技能和裝備以解開MoD宇宙的秘密，同時尋找稀有物品。DAR是MoD的原生代幣，作為治理代幣以及升級工具和在市場上進行交易的必要貨幣。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+16.48%
  • 近 1 月：-11.83%
  • 近 3 月：+12.95%
  • 近 6 月：+43.65%
  • 今年以來：+17.78%

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