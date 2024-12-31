search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.41億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-31 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,008.02美元，24小時漲跌幅+0.18%；以太幣(ETH)現報價格3,386.85美元，24小時漲跌幅-0.96%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.41億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.93億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.69億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅17.4%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅24.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅12.8%；Firo(FIRO)24小時跌幅5.94%。


近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅26.8%；LPT(LPT)近一週漲幅23.2%；Auction(AUCTION)近一週漲幅21.3%。

近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅107%；ATA(ATA)近一週跌幅58.2%；Firo(FIRO)近一週跌幅37.6%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣94118.580.39%
以太幣3393.68-0.49%
USDC1.0016-0.03%

延伸閱讀


Empty