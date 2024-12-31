鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.41億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2024-12-31 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,008.02美元，24小時漲跌幅+0.18%；以太幣(ETH)現報價格3,386.85美元，24小時漲跌幅-0.96%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.41億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.93億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.69億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅17.4%。
24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅24.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅12.8%；Firo(FIRO)24小時跌幅5.94%。
近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅26.8%；LPT(LPT)近一週漲幅23.2%；Auction(AUCTION)近一週漲幅21.3%。
近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅107%；ATA(ATA)近一週跌幅58.2%；Firo(FIRO)近一週跌幅37.6%。
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