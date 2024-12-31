速食變得愈來愈貴 美國麥當勞過去十年售價近翻倍

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-31 17:31

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速食店是美國人簡單、經濟實惠的用餐首選，不過由於食品通膨，吃個漢堡套餐要比以前貴得多。

根據 Finance Buzz 數據，食品通膨反映在人們的速食套餐上，其中，麥當勞 (MCD-US) 是速食業的領導者，在過去十年中，他們也是菜單價格漲幅最高的餐廳。

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Finance Buzz 分析了 2014 年、2019 年和 2024 年 10 種麥當勞菜單項目的價格，這些項目在這幾年中始終供應，資料來源包括菜單價格網站、餐廳官方網站和 Wayback Machine 的存檔記錄。考慮不同餐廳的價格差異，他們對數據進行了額外調整。

Finance Buzz 衡量了多家餐廳的通貨膨脹情況，其中麥當勞自 2014 年以來，10 種菜單項目的平均價格漲幅位居榜首，達到 100%。麥當勞有四種菜單項目的價格自 2014 年以來上漲了一倍多，包括麥克雙層堡、中份薯條和吉士漢堡套餐，這些餐點過去的價格為 5.39 美元，現在則要近 12 美元。麥香雞的價格漲幅最大，從 2014 年的 1.00 美元漲到 2024 年的 2.99 美元，幾乎漲了三倍。

以下是 10 種麥當勞菜單的價格漲幅：

麥香雞：上漲 199%，從 1.00 美元漲到 2.99 美元

麥克雙層堡：上漲 168%，從 1.19 美元漲到 3.19 美元

中份薯條：上漲 138%，從 1.59 美元漲到 3.79 美元

吉士漢堡套餐：上漲 122%，從 5.39 美元漲到 11.99 美元

Oreo 冰炫風：上漲 88%，從 2.39 美元漲到 4.49 美元

10 塊麥克雞塊餐：上漲 83%，從 5.99 美元漲到 10.99 美元

4 塊麥克雞塊快樂兒童餐：上漲 67%，從 2.99 美元漲到 4.99 美元

麥香魚：上漲 57%，從 3.49 美元漲到 5.49 美元

大麥克：上漲 50%，從 3.99 美元漲到 5.99 美元

中杯飲料：上漲 25%，從 1.29 美元漲到 1.61 美元

速食店的價格上漲可以歸因於多種因素，包括通貨膨脹、勞動力成本上升和食品價格上漲。

通貨膨脹是指商品和服務價格的普遍上漲。當通貨膨脹率上升時，企業必須提高價格才能維持利潤。

勞動力成本上升是另一個導致速食店價格上漲的因素。近年來，最低工資有所提高，許多速食店被迫提高工資以吸引和留住員工。