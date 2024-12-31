〈焦點股〉科妍國內外市場同步增溫 站上所有均線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-31 10:14
科妍 (1786-TW) 受惠新產品「可麗媞」於國內市場銷售表現亮眼，加上海外市場將陸續在明年取證，激勵科妍今 (31) 日早盤一度漲逾半根停板，站上所有均線。
科妍今天早盤以 100 元開低後一路上攻，盤中最高漲至 108 元，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 103 元，漲幅 1.48%，站上所有均線，成交量超過 2000 張。三大法人近日於科妍著墨並不多，三大法人上周賣超 100 張。
科妍旗下自研的透明質酸 (玻尿酸) 專利技術，法人指出，科妍產品品質可媲美國際大廠，且具有價格優勢，海外市場成長空間可期。
此外，科妍沾黏產品與關節注射劑明年展望樂觀，旗下婦科剖腹產、外科手術 PROTAHERE 防沾黏產品已取得巴西 Anvisa 許可，第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，正式進軍中南美洲市場，預期明年開始貢獻。
除了 PROTAHERE，也規劃骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑取證，有望在今年底、明年陸續取得上市許可。科妍沾黏產品與關節注射劑明年展望樂觀，陸續在歐洲、東南亞等地取證，法人預估，科妍明年營收、獲利可望衝高。
科妍今年前三季營收 6.28 億元，年增 23.1%；毛利率 74.2%，年增 4.2 個百分點；營益率 29.9%，年增 2.9 個百分點；稅後純益 1.77 億元，年增 27.3%，每股純益 2.58 元，已接近去年全年水準。
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