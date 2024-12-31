〈焦點股〉科妍國內外市場同步增溫 站上所有均線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-31 10:14

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科妍今天早盤以 100 元開低後一路上攻，盤中最高漲至 108 元，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 103 元，漲幅 1.48%，站上所有均線，成交量超過 2000 張。三大法人近日於科妍著墨並不多，三大法人上周賣超 100 張。

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科妍旗下自研的透明質酸 (玻尿酸) 專利技術，法人指出，科妍產品品質可媲美國際大廠，且具有價格優勢，海外市場成長空間可期。

此外，科妍沾黏產品與關節注射劑明年展望樂觀，旗下婦科剖腹產、外科手術 PROTAHERE 防沾黏產品已取得巴西 Anvisa 許可，第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，正式進軍中南美洲市場，預期明年開始貢獻。

除了 PROTAHERE，也規劃骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑取證，有望在今年底、明年陸續取得上市許可。科妍沾黏產品與關節注射劑明年展望樂觀，陸續在歐洲、東南亞等地取證，法人預估，科妍明年營收、獲利可望衝高。