金銀比太高！瑞銀看漲白銀 2025年上看38美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 10:34

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瑞銀預計，受美國實質殖利率下降和全球工業生產走強帶動，2025 年白銀價格將攀升，儘管白銀難以追平黃金由央行推動的漲幅。

今年白銀價格漲逾 20%，但最近由於美國公債殖利率上升、美元走強以及美國以外的增長令人擔憂而失去動力。白銀目前交易價在 200 日移動均線 (MA) 附近，投機性空頭部位不斷增加，ETF 持有量在今年稍早大幅流出後趨於穩定。

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儘管有這些不利因素，瑞銀仍看漲白銀，維持 2025 年每盎司 36-38 美元的目標。周一芝商所交易，現貨白銀下跌 1.3%，至每盎司 28.98 美元。

瑞銀預期，隨著 2025 年時間推進，需求會轉向週期性大宗商品。

瑞銀指出，白銀與黃金的相關性雖然仍很高，但其與工業金屬的連動凸顯了其作為貴金屬和工業金屬的雙重作用。

目前金銀比接近 88.4 倍，白銀相對於黃金可能會上漲，因為瑞銀認為，除非出現經濟衰退，否則高於 90 倍的金銀比是不可持續的。