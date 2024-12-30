盤中速報 - Verge大跌8.55%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 11:05
Verge(XVG)在過去 24 小時內跌幅超過8.55%，最新價格0.01美元，總成交量達0.44億美元，總市值2.30億美元，目前市值排名第 117 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：16,521,951,236。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.88%
- 近 1 月：+96.11%
- 近 3 月：+234.49%
- 近 6 月：+222.92%
- 今年以來：+236.37%
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