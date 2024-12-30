盤中速報 - SXP大漲22.5%，報0.382美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 14:50
SXP(SXP)在過去 24 小時內漲幅超過22.5%，最新價格0.382美元，總成交量達0.35億美元，總市值2.40億美元，目前市值排名第 116 名。
近 1 日最高價：0.412美元，近 1 日最低價：0.295美元，流通供給量：626,076,144。
Swipe是一個平臺，旨在通過其三個主要現有產品在法定貨幣和加密貨幣世界之間架起橋樑：Swipe多資產移動錢包，Swipe加密貨幣資助的借記卡和Swipe權杖（SXP）。該生態系統由刷卡權杖（SXP）提供支援， SXP權杖的持有人有資格在Swipe應用程式上享受獨家折扣，並且該權杖可用於通過Swipe借記卡進行法定付款。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.66%
- 近 1 月：-29.51%
- 近 3 月：+17.00%
- 近 6 月：+20.27%
- 今年以來：-30.04%
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