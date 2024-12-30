鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.97億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；OGN(OGN)24小時漲幅5.42%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅20.6%；MBL(MBL)24小時跌幅17.3%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅18.9%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅64.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅28%；FTM(FTM)近一週漲幅25.2%。