盤中速報 - IDEX大跌10.72%，報0.06927美元

IDEX幣是幣安智慧鏈上的DEX代幣，是一個由AuroraDAO建立的基於乙太坊的去中心化的智能合約交易所，該交易所支持即時交易，並且有著高交易輸送量，可以一次完成很多筆交易。其旨在提供中心化交易平臺的介面及交易速度，同時保持去中心化交易所的安全性。