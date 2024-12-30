亞塞拜然航空班機墜毀 普丁道歉 牛彈琴：俄羅斯防空飛彈可能誤擊客機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-30 08:40

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俄羅斯總統普丁最終道歉了。

也算敢作敢當，沒有回避問題，也沒有一直保持沉默。而是選擇直接給亞塞拜然總統阿利耶夫打電話，表達了歉意。

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俄方強調，這個電話，是普丁主動打過去的。

但這個道歉電話的背後，卻是一趟航班死亡之旅，至少 38 人罹難。

當然，12 月 28 日的電話，很沉重，普丁說得也很藝術性。

克里姆林宮的聲明說，進入俄羅斯領空的亞塞拜然客機受到物理和技術干擾，因此墜機，普丁表示歉意。

克里姆林宮稱，當時「亞塞拜然客機按時間表飛行，多次試圖在格羅茲尼機場降落。當時，格羅茲尼、莫茲多克和弗拉季高加索均遭烏克蘭無人機襲擊，俄羅斯防空系統擊退了這些襲擊。」

物理和技術干擾，是什麼意思？

俄羅斯的聲明，沒有明說。

但看一下西方媒體，很多文章直接就說，飛機被防空飛彈誤擊。

而且，墜毀的飛機上，可以看到大量彈孔，也足可見當時的驚心動魄。

為什麼會這樣？

普丁的解釋：當時烏克蘭發動無人機襲擊，俄羅斯防空系統正處於防守狀態。

所以，飛機根本無法在格羅茲尼降落，也無法在兩個附近的俄羅斯機場迫降。

當天正好是聖誕節，這趟亞塞拜然航空的飛機，正從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣共和國首都格羅茲尼，但最後卻飛越裏海，墜毀在了哈薩克城市阿克套郊外。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周日（29 日）指出，烏克蘭的無人機，開始不斷攻擊俄羅斯後方，現在又襲擊車臣共和國的格羅茲尼。

俄羅斯防空系統疲於應付，多座機場被迫關閉，最終，很大可能吧，俄羅斯防空飛彈，誤擊了這架亞塞拜然的客機。

什麼是前方？什麼是後方？

現代戰爭打起來，無人機不斷滲透，已經沒有真正的後方。