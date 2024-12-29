鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.73億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2024-12-29 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,047.95美元，24小時漲跌幅+0.49%；以太幣(ETH)現報價格3,382.98美元，24小時漲跌幅+1.24%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.83億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.36億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；GMT(GMT)24小時漲幅22.4%。
24小時跌幅：ATA(ATA)24小時跌幅58.8%；Verge(XVG)24小時跌幅23.8%；HIVE(HIVE)24小時跌幅27.1%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅74.6%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅40.4%；FTM(FTM)近一週漲幅18.5%。
近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅285%；ATA(ATA)近一週跌幅113%；Firo(FIRO)近一週跌幅43.2%。
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