盤中速報 - STORJ大漲15.46%，報0.5363美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-29 08:05
STORJ(STORJ)在過去 24 小時內漲幅超過15.46%，最新價格0.5363美元，總成交量達0.34億美元，總市值2.14億美元，目前市值排名第 123 名。
近 1 日最高價：0.5694美元，近 1 日最低價：0.4643美元，流通供給量：399,090,022。
Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.59%
- 近 1 月：-23.86%
- 近 3 月：+7.27%
- 近 6 月：+21.31%
- 今年以來：-35.30%
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