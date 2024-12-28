115年完備產業循環鍊！高雄大林蒲轉為新材料循環園區 進入二階環評

經濟部辦理新材料循環產業園區設置計畫環評，已於 113 年 10 月上網公開，於昨 (27) 日晚間 7 點召開第二階段環境影響評估公開說明會，由經濟部長郭智輝、次長何晉滄、立法委員賴瑞隆及高市府副秘書長王啓川代表傾聽民眾意見後，將接續啟動環境影響評估相關法定程序，預計於 115 年底完成新材料循環產業園區核定設置作業。



郭智輝表示，「新材料循環產業園區」是產業轉型的重要一環，是未來國家邁向永續發展的具體實踐。建立循環經濟示範園區，促進區域經濟的繁榮，使發展與生態共存共榮。這些目標是需要中央及地方攜手合作，同時凝聚社會各界共識。



針對中油辦理洲際液化天然氣接收站七接計畫，長期供氣管線部分，經濟部將就本案園區申設作業與中油公司持續視遷村狀況滾動檢討相關期程，以避免影響大林蒲地區居民的生活及健康，未來將會朝此目標努力，並密切與環境部及高市府持續溝通聯繫，以有效加速推動園區設置作業。



配合高市府遷村調查結果，經濟部持續加速辦理園區設置作業，並將繼續與高市府等單位共同努力，積極協調、排解地方疑慮，化解當地民眾及相關權益人之疑慮，推動高雄地區產業創新並維護生活環境品質。