安克生醫RSNA展示AI影像系統 獲國際大廠洽談合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 10:24

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安克生醫 (4188-TW) 參與北美最大影像醫學展 RSNA，於 AI 人工智慧專區展示多項即時 AI 影像系統，可輔助醫師診斷，更獲得 GE、西門子等多家國際大廠的關注與洽談合作，將攜手硬體廠商，持續開發甲狀腺、乳房、肝臟等領域的應用。

安克生醫研發上市的甲狀腺超音波即時 AI 判讀系統「安克甲狀偵」，可運用 AI 進行即時分析，輔助醫師快速且精準判讀甲狀腺結節的良惡性，也透過軟硬體整合，開發掌上型超音波機 (POCUS)，賦能基層與非專科醫師，搶攻全球掌超市場，目前已獲台灣 TFDA、美國 FDA、歐盟 CE、中國 CFDA 上市許可。

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此外，安克生醫也持續就乳房與肝臟進行 AI 即時研發，並進行軟硬體的開發整合。總經理李伊俐指出，此次在大會安排的 AI 專區進行各項產品發表，獲得許多硬體廠商接洽，商討在醫療領域方面的軟硬體應用整合以及共同開發。