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安克生醫RSNA展示AI影像系統 獲國際大廠洽談合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 10:24

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安克生醫RSNA展示AI影像系統，獲國際大廠洽談合作。(圖：安克生醫提供)

安克生醫 (4188-TW) 參與北美最大影像醫學展 RSNA，於 AI 人工智慧專區展示多項即時 AI 影像系統，可輔助醫師診斷，更獲得 GE、西門子等多家國際大廠的關注與洽談合作，將攜手硬體廠商，持續開發甲狀腺、乳房、肝臟等領域的應用。 

安克生醫研發上市的甲狀腺超音波即時 AI 判讀系統「安克甲狀偵」，可運用 AI 進行即時分析，輔助醫師快速且精準判讀甲狀腺結節的良惡性，也透過軟硬體整合，開發掌上型超音波機 (POCUS)，賦能基層與非專科醫師，搶攻全球掌超市場，目前已獲台灣 TFDA、美國 FDA、歐盟 CE、中國 CFDA 上市許可。 


此外，安克生醫也持續就乳房與肝臟進行 AI 即時研發，並進行軟硬體的開發整合。總經理李伊俐指出，此次在大會安排的 AI 專區進行各項產品發表，獲得許多硬體廠商接洽，商討在醫療領域方面的軟硬體應用整合以及共同開發。 

李伊俐表示，即時 AI 判讀結合移動方便的掌上型超音波，是當前業界最受關注的發展技術之一，市場潛力與商機龐大，透過此次在 RSNA 成功曝光，有助提高安克生醫在全球 AI 超音波市場的市占率。 

文章標籤

安克生醫AI即時影像系統RSNA智慧醫療

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