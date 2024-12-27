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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.51%，報1.502元

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 02:10


截至台北時間27日02:10，歐元/加幣上漲0.0076點漲幅達0.51%，暫報1.502點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.82%
  • 近 1 週：-0.07%
  • 近 3 月：-0.39%
  • 近 6 月：+2.17%
  • 今年以來：+2.22%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.74，本日上漲0.18%
  • 英鎊/美元相關性0.47，本日上漲0.21%
  • 歐元/澳元相關性0.47，本日上漲0.41%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.61，本日上漲0.04%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.57，本日上漲0.11%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.57，本日上漲0.02%

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歐元/加幣1.50190.50%
歐元/美元1.0420.15%
英鎊/美元1.2524-0.23%
澳元/美元0.622-0.27%
人民幣/美元0.1370140.00%

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