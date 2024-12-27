外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.51%，報1.502元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 02:10
截至台北時間27日02:10，歐元/加幣上漲0.0076點漲幅達0.51%，暫報1.502點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.82%
- 近 1 週：-0.07%
- 近 3 月：-0.39%
- 近 6 月：+2.17%
- 今年以來：+2.22%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.61，本日上漲0.04%
- 美元/新加坡幣相關性-0.57，本日上漲0.11%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.57，本日上漲0.02%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1468.4元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.12%，報18.8705元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.36%，報4.468元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.54%，報4.46元
下一篇