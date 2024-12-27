外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1468.4元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 00:00
截至台北時間27日00:00，美元/韓元上漲11.9點漲幅達0.82%，暫報1468.4點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.18%
- 近 1 週：+0.26%
- 近 3 月：+9.12%
- 近 6 月：+4.82%
- 今年以來：+12.60%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.78，本日上漲0.09%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.2%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.07%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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