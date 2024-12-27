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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1468.4元

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 00:00


截至台北時間27日00:00，美元/韓元上漲11.9點漲幅達0.82%，暫報1468.4點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.18%
  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 3 月：+9.12%
  • 近 6 月：+4.82%
  • 今年以來：+12.60%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.78，本日上漲0.09%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.2%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.07%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.04%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.39%
  • 澳元/美元相關性-0.59，本日上漲0.35%

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美元/韓元1467.380.75%
人民幣/美元0.1370140.00%
歐元/美元1.0420.15%
紐元/美元0.5623-0.37%
澳元/美元0.622-0.27%

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