盤中速報 - Sui大跌8.1%，報4.21美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 03:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.1%，最新價格4.21美元，總成交量達2.14億美元，總市值122.96億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：4.6美元，近 1 日最低價：4.15美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.91%
- 近 1 月：+29.35%
- 近 3 月：+175.59%
- 近 6 月：+444.76%
- 今年以來：+435.66%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - LINK大跌8%，報22.65美元
- 盤中速報 - LPT大跌8.44%，報17.62美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌9.14%，報0.2858美元
- 盤中速報 - Stargate Finance大跌14.48%，報0.36美元
下一篇