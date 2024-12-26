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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.12%，報18.8705元

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 23:10


截至台北時間26日23:10，美元/南非蘭特上漲0.209點漲幅達1.12%，暫報18.8705點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.49%
  • 近 1 週：+1.68%
  • 近 3 月：+8.25%
  • 近 6 月：+2.31%
  • 今年以來：+2.07%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.71，本日上漲0.47%
  • 美元/新加坡幣相關性0.68，本日上漲0.2%
  • 美元/泰銖相關性0.67，本日上漲0.12%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.35%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0%

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泰銖/美元0.0292910.00%
澳元/美元0.622-0.27%
紐元/美元0.5623-0.37%
歐元/美元1.0420.15%

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