外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.12%，報18.8705元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 23:10
截至台北時間26日23:10，美元/南非蘭特上漲0.209點漲幅達1.12%，暫報18.8705點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.49%
- 近 1 週：+1.68%
- 近 3 月：+8.25%
- 近 6 月：+2.31%
- 今年以來：+2.07%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.71，本日上漲0.47%
- 美元/新加坡幣相關性0.68，本日上漲0.2%
- 美元/泰銖相關性0.67，本日上漲0.12%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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