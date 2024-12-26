將來銀3幣種外匯服務來了 美元活定存喊出4.2%、10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 15:17

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純網銀「將來銀行」即日起推出外匯服務，幣種一舉囊括美元、歐元、日元 3 種國際主要貨幣，主打「利率好、匯價好、手續費超低」3 好方案，尤其美元活、定存利率分別高達 4.2% 及 10%，匯價硬是比同業低，且匯入手續費 0 元及匯出最低 3 美元等優惠方案，在美國聯準會 (Fed) 降息環境下，成為最搶眼的外幣服務首選。

將來銀行指出，第一好是「美元定存 10% 優利」及「美元活存 4.2% 金額無上限」不分新舊戶均可享有，其中美元活存 4.2% 相較於市場上活存利率多介於 0.8~0.95%，相差達 4 倍以上，以活存 1 萬美元為例，每月利息就相差 28 美元以上，換成台幣足以每月購買 IMAX 兩張電影票或是進餐廳多點 2~3 份主餐，輕鬆將利差轉為日常享受。

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美元定存 6 個月期以上牌告利率更為目前業界唯一破 3% 選項，建議國人切莫錯過本次年終最大檔優惠專案。

第二好，將來銀行更強調「匯價好」，因可將沒有實體分行而節省下的營運成本回饋給客戶，美元匯率牌告極具競爭力，以硬是比同業低的匯率價格，助國人將購買美元的成本降到最小。

第三好，將來銀行在手續費給出超殺的「全球匯入手續費 0 元、匯出手續費最低 3 美元」，挑戰市場最低價，還能最快原幣當日到匯，無論是要抓準市場波動搶賺機會財，或是匯款留學遊子、境外投資、或是海外打工度假的提前準備等實質需求，將來銀行通通都準備好。