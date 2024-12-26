烏克蘭獲10億美元俄被凍資產收益 克宮回應：將採取法律行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 08:40

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針對西方國家向烏克蘭轉移俄羅斯被凍結海外資產產生的 10 億美元收益，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三（25 日）回應稱，這筆資金是從俄羅斯竊取，俄羅斯將採取法律行動。

烏克蘭戰爭爆發後，西方國家凍結了約 2,800 億美元的俄羅斯央行海外資產，其中 50 到 60 億美元在美國，其他絕大部分存放在歐盟。而歐盟境內約 90% 被凍結資產由歐洲清算銀行控制。據估算，這批資產每年產生約 30 億歐元的利息。

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經過多輪磋商後，七大工業國集團（G7）決定利用被凍結的俄羅斯資產收益為烏克蘭提供 500 億美元貸款。簡單說，G7 向烏克蘭提供貸款後，將由俄羅斯資產產生的利息償還。

在西方國家為烏克蘭提供的 500 億美元貸款中，美國和歐盟各承擔 200 億美元，剩下的 100 億美元由英國、日本和加拿大分攤。

佩斯科夫周三表示：「這筆錢是從我們這裡偷走的，被凍結的資產完全是非法凍結，違反所有規範和法規。」

「諸如轉移這 10 億美元的非法行為，未來肯定會引發法律行動，我方必定會運用一切可能的手段，保護我方的權益和財產權利。」佩斯科夫說道。

俄羅斯此前曾表示，俄羅斯境內有大量西方國家的資產，如果西方國家扣押沒收俄羅斯資產的收益，那麼這些西方國家的資產可能成為俄羅斯報復的目標。