盤中速報 - CRV大漲9.93%，報1.033美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 16:05
CRV(CRV)在過去 24 小時內漲幅超過9.93%，最新價格1.033美元，總成交量達0.79億美元，總市值14.76億美元，目前市值排名第 64 名。
近 1 日最高價：1.063美元，近 1 日最低價：0.936美元，流通供給量：1,246,516,826。
Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.65%
- 近 1 月：+96.23%
- 近 3 月：+235.57%
- 近 6 月：+213.22%
- 今年以來：+61.41%
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