續推AI醫療！上海公布發展醫學AI工作方案 五方面促進創新融合

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-25 12:29

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中國上海持續推出政策促進醫學與人工智慧融合發展，當地政府周二發佈《上海市發展醫學人工智慧工作方案（2025—2027 年）》(下稱《方案》)，從五方面促進 AI 與醫學創新深度融合，推動衛生健康事業高品質發展，將上海打造成具全球影響力的醫學 AI 技術創新、應用示範和產業發展高地。

根據《方案》，上海將從提升創新策源能力、建設支撐平台、打造全領域應用場景、提升產業發展能級、營造一流發展環境等五方面促進 AI 與醫學創新深度融合。

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提升創新策源能力方面，上海將深化前沿基礎研究，推動演算法突破與算力提升，提升數據治理與流通水準，包括圍繞 AI 認知智慧、強化學習等前沿領域加大研究佈局，支援在腦科學與腦機介面、計算生物學等醫學前沿領域的創新探索。鼓勵在滬國家實驗室、科研機構與醫療機構加強合作，力爭形成一批引領性和顛覆性理論成果。

建設支撐平台上，《方案》提出上海將在未來兩年建設醫療健康數據新型基礎設施、AI 藥物研發平臺、醫學 AI 測試驗證中心和醫學人工智慧應用中試基地。

在打造醫學 AI 全領域應用場景，《方案》提出將推動 AI 與臨床醫療、中醫藥、公共衛生、醫療管理、醫保監管、藥械研發深度融合。

此外，《方案》還提出提升產業發展能級，打造產業集聚高地，強化經營主體培育。發揮張江生物醫藥創新引領核心區和 AI 產業集聚區的優勢，打造醫學人工智慧創新與應用引領區。支援「大零號灣」、徐匯濱江等 AI 產業集聚區創新發展，打造 AI 與醫學發展融合區。

營造一流發展環境方面，《方案》提出，優化綜合監管，加大資金支援，完善多元投入機制。鼓勵金融機構開發針對 AI 賦能生物醫藥領域中小微企業的專項信貸產品，依託市融資信用服務平台支持銀行加大信貸投放力道。同時，加強人才引育，加大青年科技人才培育和穩定支援力度，創新產教融合人才培養模式。

今年以來，上海接連推出政策促進醫學人工智慧融合發展。上海 7 月發佈《關於支援生物醫藥產業全鏈條創新發展的若干意見》，其中提出支援 AI 技術賦能藥物研發，充分利用生成式 AI、深度學習等技術，聚焦新藥靶點挖掘與驗證、藥物發現與設計、新型藥物篩選、用藥安全分析等環節，加快模型、演算法、專業軟體等攻關突破和共性平台建設，開展智慧化場景應用示範。