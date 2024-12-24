鉅亨網新聞中心 2024-12-24 18:00

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美國科技類股轉強，NASDAQ 和費半站回月線，帶動台股穩定上漲，站回所有均線，櫃買指數挑戰年線，站穩後會更強勢，至少短線上多方控盤，不過成交量尚不足，盤勢會偏向震盪，操作上不要過度追價，趁震盪找機會，風險較低，獲利空間更大。

大華國際投顧蘇建豐表示，現在盤面上資金輪動快速，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是完成整理型態的個股，就能掌握獲利。

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例如，網通 & 機器人，友訊 21~26.75 元，和椿 68~88.5 元，圓剛 42~50 元，還有好多好多，龍哥領先市場分析，低檔佈局，就能有簡單大獲利！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

主流就是機器人和網通，掌握資金輪動，掌握獲利

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