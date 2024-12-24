主流就是機器人和網通，掌握資金輪動，掌握獲利
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 18:00
美國科技類股轉強，NASDAQ 和費半站回月線，帶動台股穩定上漲，站回所有均線，櫃買指數挑戰年線，站穩後會更強勢，至少短線上多方控盤，不過成交量尚不足，盤勢會偏向震盪，操作上不要過度追價，趁震盪找機會，風險較低，獲利空間更大。
大華國際投顧蘇建豐表示，現在盤面上資金輪動快速，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是完成整理型態的個股，就能掌握獲利。
例如，網通 & 機器人，友訊 21~26.75 元，和椿 68~88.5 元，圓剛 42~50 元，還有好多好多，龍哥領先市場分析，低檔佈局，就能有簡單大獲利！
IC 設計：領頭羊，世芯 - KY(3661-TW)，留意智原 (3035-TW)，力旺 (3529-TW)，晶心科 (6533-TW)，安國 (8054-TW)，原相 (3227-TW)，立積 (4968-TW)，瑞昱 (2379-TW)，義隆電 (2458-TW)，祥碩 (5269-TW)。
網通：領頭羊，智邦 (2345-TW) 和友訊 (2332-TW)，留意海華 (3694-TW)，台揚 (2314-TW)，明泰 (3380-TW)。
PCB：領頭羊，台光電 (2383-TW)，留意台燿 (6274-TW)，金像電 (2368-TW)，高技 (5439-TW)。
連接器 / 線：領頭羊，嘉澤 (3533-TW)，留意嘉基 (6715-TW)，鴻呈 (6913-TW)，優群 (3217-TW)。
矽光子：領頭羊，環宇 - KY(4991-TW) 和光聖 (6442-TW)，留意訊芯 - KY(6451-TW)，上詮 (3363-TW)，聯鈞 (3450-TW)。
機器人：領頭羊，全球傳動 (4540-TW) 和亞光 (3019-TW)，留意大銀微系統 (4576-TW)，和椿 (6215-TW)，佳能 (2374-TW)，所羅門 (2359-TW)，廣明 (6188-TW)，羅昇 (8374-TW)，圓剛 (2417-TW)，直得 (1597-TW)，上銀 (2049-TW)，和大 (1536-TW)，健椿 (4561-TW)，友通 (2397-TW)；兩周前蘇建豐就提醒投資朋友，要特別留意機器人，機器人從內到外，處處是商機，明年一月 CES 展，一定是強調協作型機器人，資金可望持續青睞。
【機器人來襲 - 圓剛】致力 AI 相關影像視覺解決方案，協作型機器人會成為主流，技術面月線翻揚，股價慢慢墊高，波段起漲，低檔佈局，簡單獲利！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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