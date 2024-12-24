鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.49億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達31.2%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅31.2%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅14.8%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅22.8%；大零幣(ZEC)24小時跌幅19.1%；AAVE(AAVE)24小時跌幅19.3%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅66%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅52.9%。