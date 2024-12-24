盤中速報 - DEXE大漲33.01%，報13.353美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 08:05
DEXE(DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過33.01%，最新價格13.353美元，總成交量達0.65億美元，總市值7.68億美元，目前市值排名第 68 名。
近 1 日最高價：14.027美元，近 1 日最低價：9.949美元，流通供給量：57,103,248。
DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.97%
- 近 1 月：+19.18%
- 近 3 月：+13.08%
- 近 6 月：-8.14%
- 今年以來：+145.70%
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