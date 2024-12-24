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鉅亨速報

盤中速報 - Sui大漲10.08%，報4.74美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 08:05


Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過10.08%，最新價格4.74美元，總成交量達4.18億美元，總市值137.74億美元，目前市值排名第 12 名。

近 1 日最高價：4.76美元，近 1 日最低價：4.11美元，流通供給量：2,927,660,019。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.92%
  • 近 1 月：+25.36%
  • 近 3 月：+180.71%
  • 近 6 月：+388.97%
  • 今年以來：+410.58%

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