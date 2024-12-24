過年福利大放送：騰訊春節休10天 京東年終獎最高8倍月薪

據《財聯社》報導，騰訊內部周一（23 日）發布通知，原定 2025 年 1 月 26 日的上班時間，統一調整到 1 月 25 日，調整後春節放假調休從 1 月 26 日至 2 月 4 日，連續共十天。如同事在 1 月 25 日已經有其他安排，仍然可以選擇按原定時間上班，即 1 月 25 日休息，1 月 26 日上班，在騰訊調休系統登記即可。