過年福利大放送：騰訊春節休10天 京東年終獎最高8倍月薪
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 09:40
中國騰訊 (00700-HK) 、京東 (JD-US) (09618-HK) 兩大網路公司陸續公布了春節假期安排和年終獎發放時間，拉開了網路巨頭春節送福利序幕。
據《財聯社》報導，騰訊內部周一（23 日）發布通知，原定 2025 年 1 月 26 日的上班時間，統一調整到 1 月 25 日，調整後春節放假調休從 1 月 26 日至 2 月 4 日，連續共十天。如同事在 1 月 25 日已經有其他安排，仍然可以選擇按原定時間上班，即 1 月 25 日休息，1 月 26 日上班，在騰訊調休系統登記即可。
另一家網路大廠京東集團近日則宣布了 2024 年年終獎發放計畫，O 序列員工將在 1 月 26 日收到年終獎，P 序列員工則將在 2 月 27 日收到。
京東稱，今年起，年終獎結構升級為固定年終獎 + 目標年終獎，其中，目標年終獎將為年度績效等級對應的固定月薪倍數。
獎金額度方面，根據海報內容，今年升級為 17 薪的部門，年度績效等級，年終獎發放倍數具體如下：
績效 A+：目標年終獎為 8 倍月薪，總計 20 薪。
績效 A：目標年終獎為 6.5 倍月薪，總計 18.5 薪。
績效 B+：目標年終獎為 5 倍月薪，總計 17 薪。
績效 B-：目標年終獎為 3 倍月薪。
其他績效等級的獎金按對應標準發放。
京東表示，採銷員工已在今年 7 月正式開啟年終獎升級計畫，2024 年年終獎將為平均 23 薪，上不封頂，而 2026 年將平均 26 薪，上不封頂。
京東集團稱，將再次提升客服薪酬福利，整體升級計畫將在 12 月 25 日發布。
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