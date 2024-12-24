螞蟻集團新成立數位支付事業群、支付寶事業群 實行輪值總裁制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 08:10

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據《藍鯨新聞》周一（23 日）報導，知情人士透露，現任螞蟻集團總裁韓歆毅發布郵件，宣布螞蟻集團新一輪組織架構調整。

新的組織架構調整中，螞蟻集團將新成立數位支付事業群和支付寶事業群兩大事業群，繼續踐行支付寶雙飛輪和 AIFirst 戰略。

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其中，在線上支付事業部（原網路支付事業部）、線下支付事業部、支付寶（中國）的基礎上，組建數位支付事業群，各事業部總經理不變，仍分別為勤一、善攻和紅由負責。

企業碼業務升級為事業部，富貴兼任總經理；小荷包從線下支付部獨立，升級為事業部，由善攻兼任總經理，勤一、善攻、紅由、富貴繼續向韓歆毅匯報。

在 App 事業部、廣告事業部、數位化產品事業部、數位民生事業部、數位出行酒旅事業部、以及數位物流事業部（即原數位物流 & 企業碼事業部）的基礎上，組建新的支付寶事業群。各事業群總經理不變，繼續向韓歆毅匯報。

數位支付事業群和支付寶事業群建立輪值總裁制， 輪值總裁任期六個月，首任輪值總裁任期自本通知發布起至 2025 年 6 月 30 日。螞蟻集團任命勤一擔任首任數位支付事業群輪值總裁，任命溥天擔任首任支付寶事業群輪值總裁。

郵件中提到後續將進一步圍繞垂直行業深服務和 AI 時代的生活管家這兩個策略，探索醫療健康、芝麻信用及循環經濟和支小寶的創新組織方式。