鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.77億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達16.7%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,995.98美元，24小時漲跌幅-0.45%；以太幣(ETH)現報價格3,335.9美元，24小時漲跌幅-0.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.01億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅16.7%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅10.8%；Stratis(STRAX)24小時漲幅8.75%。
24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅20.1%；FTT(FTT)24小時跌幅14.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅15%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅76.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅63.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅54.1%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅37%；Stratis(STRAX)近一週跌幅15.3%；HIVE(HIVE)近一週跌幅4.31%。
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