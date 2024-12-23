鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.77億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達16.7%

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅16.7%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅10.8%；Stratis(STRAX)24小時漲幅8.75%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅20.1%；FTT(FTT)24小時跌幅14.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅15%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅76.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅63.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅54.1%。