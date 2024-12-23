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鉅亨速報

盤後速報 - 尚凡(5278)下週(12月30日)除息0.2元，預估參考價36.75元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 17:08


尚凡(5278-TW)下週(12月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(12月23日)收盤價36.95元計算，預估參考價為36.75元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌19.5%，櫃買市場加權指數下跌1.14%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/12/30 36.95 0.2012 0.54% 0.0
2024/08/29 231.5 0.2176 0.09% 0.0
2024/08/09 242.0 1.016 0.42% 3.484
2024/03/11 230.0 3.0119 1.31% 0.0
2023/11/28 216.0 2.4079 1.11% 0.0

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