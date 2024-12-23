盤後速報 - 尚凡(5278)下週(12月30日)除息0.2元，預估參考價36.75元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 17:08
尚凡(5278-TW)下週(12月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(12月23日)收盤價36.95元計算，預估參考價為36.75元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
尚凡(5278-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為社群交友網路平台服務。近5日股價下跌19.5%，櫃買市場加權指數下跌1.14%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/12/30
|36.95
|0.2012
|0.54%
|0.0
|2024/08/29
|231.5
|0.2176
|0.09%
|0.0
|2024/08/09
|242.0
|1.016
|0.42%
|3.484
|2024/03/11
|230.0
|3.0119
|1.31%
|0.0
|2023/11/28
|216.0
|2.4079
|1.11%
|0.0
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