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鉅亨速報

盤中速報 - Aptos大跌13.02%，報9.42美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 08:05


Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過13.02%，最新價格9.42美元，總成交量達2.47億美元，總市值50.94億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：11.25美元，近 1 日最低價：9.26美元，流通供給量：535,645,051。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-19.37%
  • 近 1 月：-10.36%
  • 近 3 月：+31.15%
  • 近 6 月：+55.91%
  • 今年以來：+8.89%

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