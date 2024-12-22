盤中速報 - Aptos大跌13.02%，報9.42美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 08:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過13.02%，最新價格9.42美元，總成交量達2.47億美元，總市值50.94億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：11.25美元，近 1 日最低價：9.26美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.37%
- 近 1 月：-10.36%
- 近 3 月：+31.15%
- 近 6 月：+55.91%
- 今年以來：+8.89%
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