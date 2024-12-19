嘉泥沖繩飯店住房率突破87% 平均房價改寫新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-19 20:02

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嘉泥 (1103-TW) 今 (19) 日舉行法說會，公司表示，受惠沖繩觀光熱潮，自有飯店品牌 Hotel Collective 住房率突破 87%，房價亦創下新高點，房產、裝卸倉儲等事業也持穩向上，顯現多角化經營策略逐漸舒枝展葉。

嘉泥表示，今年全球經濟尚且穩定，國際情勢雖有諸多不確定性，但沖繩觀光旅遊人數屢創疫後新高，那霸機場第三季國際航班數量正式超越疫情前的 154 航班，帶動旅宿事業續向上。

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嘉泥表示，Hotel Collective 房價在 8 月超越 2.5 萬日圓 (約新台幣 5200 元)，創下新高點，雖然面臨人力短缺的挑戰，但仍維持良好的口碑，會持續以優異的服務，搭配精準的房價、餐飲策略等調整以追求更高的成長。

至於水泥事業，嘉泥表示，中國市場受惠供給管控力道加強，預期復甦態勢可延續至 2025 年初，惟產能過剩問題依然嚴峻，雖然中國政府已開始啟動碳達峰、碳中和與碳費，但後續成效仍需觀察。