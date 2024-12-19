匯鑽科越南廠明年投產 高階利基型的3C產品應用挹注成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 18:45

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專業表面處理廠匯鑽科技 (8431-TW) 今 (19) 日舉辦法人說明會，說明公司最新營運概況與未來展望，公司指出，以目前訂單排程來看，公司 2024 年第四季與明年營運可望持續穩步成長，同時，高階利基型的 3C 產品表面處理業務將成為公司主要的營運成長動能之一。

匯鑽科 11 月營收為 1.12 億元，改寫 34 個月來新高，月增 21.16%，年增 44.46%；累計 1-11 月營收為 9.13 億元，年增 7.01%，主要受惠 Type C 及硬碟兩大產品線出貨量提升。預估隨 AI 應用普及化，高速運算及儲存需求成長，將可望持續推升 5G、智慧型手機與網路儲存等終端產品的表面處理需求。

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匯鑽科表示， 隨上半年下游客戶庫存調整告一段落，加上 AI 應用普及帶動 3C 產品升級需求，推升第三季較第二季增加 17.89%，美系 3C 大客戶 9 月中正式推出內建 AI 功能的新款智慧型手機，帶動公司高階珍珠鎳的表面處理量，2025 年北越廠廠能開出，預計可以貢獻較大的營收。

法人估，匯鑽科 2024 年全年營收可達 10 億元大關，年增 8.46%，毛利率在下半年也獲改善，2025 年第一季的接單佳，也將較 2024 年同期大幅成長。